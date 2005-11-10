La Lazio riparte da dove era rimasta: 3-0 al Lecce, con doppietta di Noslin e altra rete di Frattesi. Il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, ha parlato al termine del match ai canali ufficiali del club: "Ditemi qual è una partita facile? Non esistono. Ci hanno messo in difficoltà i primi 10/15 minuti, quando si abbassava Reda (Belahyane, n.d.r.) e si abbassavano i due braccetti. Ci chiudevano le giocate, dopo sulle seconde palle squadra troppo verticale. Il primo tempo abbiamo avuto sei o sette calci d’angolo. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, mi ha sorpreso la mentalità ancora una volta. Abbiamo trovato spazio dentro nel secondo tempo, dovevamo andare più verticali anche noi. Anche Noslin, al di là dei gol, ha sbagliato tanto oggi", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Le parole di Gattuso dopo Lazio-Lecce

L'allenatore ha poi aggiunto: "C’era Pedraza al 70° che non ne poteva più. Non ero preoccupato, oggi abbiamo cambiato tre giocatori che non hanno mai giocato insieme, ma quando vedi come si allenano in settimana ci sta che uno può giocare meno bene ma questa squadra ha gamba e lo hanno dimostrato".

Sulla propria soddisfazione ha poi concluso: "Il fatto di farsi trovare pronti e giocare partite in questo modo è una grande soddisfazione. Alla fine quando le cose vanno bene, perché nel secondo tempo abbiamo rischiato poco e li abbiamo tenuti là, fai fatica a cambiare quando è così. Ti viene il braccino".