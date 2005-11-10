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Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:35Serie B
11.11.2026 12:35Serie B
Fonti preferite
Blucerchiando e Corner sampdoriano lanciano un gioco gratuito e ironico sulla crisi blucerchiata: oltre 90mila contatti in poche ore.
FotoTUTTOmercatoWEB

Non era mai esistito un videogioco sulla Sampdoria. Fino ad ora. A colmare questa lacuna ci hanno pensato le pagine social di Blucerchiando e Corner sampdoriano, che hanno lanciato un videogame gratuito (CLICCA QUI PER GIOCARCI!) nel quale i tifosi blucerchiati possono vestire i panni degli eroi chiamati a salvare il club. Una sorta di Street Fighter in chiave blucerchiata che ha subito attirato migliaia di utenti: nelle prime ore dal lancio, avvenuto ieri mattina, il gioco ha superato i novantamila contatti, arrivando persino a mandare in tilt il server.

I riferimenti ai protagonisti della recente storia blucerchiata sono numerosi e piuttosto espliciti. Si parte dal tifoso in jeans e maglietta blucerchiata, il "capitano" che somiglia molto a Fabio Quagliarella, e da un "Fanta Antoine" con una racchetta da padel in mano, possibile richiamo a Cassano. C'è poi il vecchio Ultras con le fattezze di Bosotin, capace di sfoderare la scimmia genoana, il "Maestro" (Giampaolo?) e "La sedia", il portiere destinato a non vincere mai (Vindahl?).

Anche gli avversari non mancano. L'aeroplanino, in puro stile Street Fighter, accompagna il giocatore in un viaggio che parte dalla Danimarca, dove si incontra "il dirigente" (Fredberg?), prosegue fino all'Isola di Man (Walker?) e arriva a Singapore, dove bisogna affrontare un "mister X" in infradito che ricorda parecchio mister Tey. Il boss finale, invece, attende sotto il Colosseo e porta il nome di "Il vipera". Insomma, per i tifosi della Sampdoria i riferimenti sono abbastanza chiari e possono suscitare tanto sorrisi quanto improperi.

Ma dietro la componente goliardica c'è anche un messaggio preciso. Gli ideatori spiegano di aver realizzato il videogame per richiamare l'attenzione dei media e delle istituzioni, non soltanto a livello locale, "sulla situazione grottesca e paradossale che da anni sta vivendo il club".

"La Sampdoria è sempre stata molto vicina ai tifosi e ha sempre creato un legame familiare, da tempo però non è più così. Siamo sempre più in balia di figure lontane dal tifo, ma anche proprio dalla realtà. La cosa peggiore è che, dopo anni di promesse tradite, è stato scavato un solco tra il tifo e la squadra che, lo ricordiamo, si chiama Unione Calcio Sampdoria. Di unione oggi però è rimasto ben poco. Toccare questa società e farsi ascoltare da chi comanda sembra impossibile, per questo motivo abbiamo deciso di partecipare a modo nostro alla contestazione".

La scelta è stata quella dell'ironia, senza violenza e senza promuovere comportamenti condannabili. "Lo abbiamo fatto mantenendo la cifra stilistica di Corner sampdoriano e Blucerchiando, con l'obiettivo di strappare una risata per una sera, permettendo a chiunque di diventare il paladino capace di salvare la Samp". Il gioco, tra mosse speciali, ciabatte e dizionari, è gratuito e nasconde anche un finale a sorpresa: per scoprirlo, spiegano gli autori, bisogna semplicemente arrivare fino in fondo.

E potrebbe non finire qui. Gli ideatori lasciano infatti aperta la porta a un sequel: nella storia, recente e antica, della Sampdoria non mancano gli eroi, ma nemmeno i villain. Lo riporta Il Secolo XIX

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