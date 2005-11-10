Domani Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: ancora assenti Atta e Ranieri
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 18:15Serie A
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01.11.2026 18:15Serie A
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La Fiorentina domani giocherà una partita molto importante per la sua stagione contro il Sassuolo e Paolo Vanoli ha deciso di convocare 22 calciatori, tra i quali non figurano i soliti Atta e Ranieri, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici e dunque out. Presenti anche Beldenti, Cianciulli e Croci.
La lista completa
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Beldenti, Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Valdepenas
Centrocampisti: Brescianini, Cianciulli, Fagioli, Ndour, Oulai
Attaccanti: Croci, Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Goncalves.
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