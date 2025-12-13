Juve Stabia-Empoli 2-0, le pagelle: l'Empoli si inchina alla legge del Menti

Risultato finale: Juve Stabia-Empoli 2-0

JUVE STABIA

Confente 6.5 - Partita che non ha richiesto più di tanti sforzi, ma all'eventualità si è sempre fatto trovare pronto

Bellich 6 - Partita sufficiente per il braccetto destro



Giorgini 7 - Autore del primo goal della partita dove è stato bravo a sfruttare la mischia e spingere in rete la palla. Difensivamente non ci sono state sbavature



Stabile 6 - Giornata tranquilla e sufficiente anche per l'altro braccetto di difesa. Dal 59' Varnier 6 - Il giocatore è entrato bene nella linea difensiva campana

Carissoni 7 - Autore del secondo goal delle vespe, si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Per il resto del match, giornata sufficiente per lui

Mosti 6.5 - Ha partecipato a svariate azioni offensive ed ha lottato bene a centroampo. Dal 67' Burnett 6 - Entrato in maniera sufficiente

Leone 6 - Ha fatto la sua partita, pecca l'ammonizione. Dal 82' Baldi - sv.

Correira 5.5 - Era diffidato ed ha ricevuto un'ammonizione dopo un battibecco con il portiere della squadra avversaria, salterà il prossimo incontro. Insufficienza data anche per alcuni palloni pericolosi persi

Cacciamani 7 - Non avrà contribuito alle azioni dei goal, ma per tutta la partita è stato propositivo e pericoloso. Dal 82' Ciammaglichella - sv.

Maistro 7.5 - Molto pericoloso per la difesa dell'Empoli, è stato l'autore dei due assist. Dal 67' Pierobon 6 -Subentra bene a maistro lottando su molti palloni

Candellone 6.5 - Non si è reso pericoloso però ha fatto un gran gioco di squadra tenendo molti palloni e combattendo con la difesa toscana

Ignazio Abate 7.5 - La sua squadra ha dimostrato molto carattere e compattezza. Vittoria meritata

EMPOLI

Fulignati 5.5 - Ha subito due goal, però è stato decisivo in altre situazioni

Guarino 5 - Ha avuto alcuni problemi in marcatura

Obaretin 5 - Anche lui come tutta la difesa toscana ha patito le azioni della Juve Stabia

Lovato 6 - Sfortunato ad uscire per infortuneo, ma nella prima parte è stato sufficiente. Dal 28' Ilie 5 - Partita di basso livello per lui

Elia 5.5 - Non ha creato gran che in fase offensiva Dal 60' Ceesay 5.5 - Dei Subentrati quello che ha creato di più

Degli Innocenti 5 - Poco influente nell'attacco toscano. Dal 57' Ghion 5 - Non è stato incisivo

Yepes 5.5 - A centrocampo è stato il migliore dei suoi senza però creare molto

Moruzzi 5 - Molti lanci sbagliati per l'esterno

Shpendi 4.5 - Ci si aspettava molto di più da lui, non ha creato azioni pericolose ed è stato pure ammonito

Saporiti 5 - Molto poco incisivo. Dal 60' Carboni 5 - Ininfluente per l'attacco toscano

Nasti 4.5 - Spesso posizionato male e ha creato davvero poco. Dal 57' Pellegri 5 - Non è riuscito a dare quel qualcosa in più all'attacco dell'Empoli

Alessio Dionisi 5 - Attacco sterile dei suoi giocatori. Squadra che pecca di soluzioni offensive