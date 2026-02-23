Serie B, 26ª giornata: il Modena vola, pari salvezza tra Reggiana e Avellino
La 26ª giornata di Serie B si chiude con due sfide pesanti per la corsa playoff e per la zona calda della classifica. I riflettori erano puntati su Juve Stabia-Modena e Reggiana-Avellino, due gare che hanno dato risposte importanti.
Colpo Modena al Menti
Il Modena espugna il campo della Juve Stabia con un netto 2-0 e si porta a quota 43 punti, rafforzando la propria posizione in zona playoff. Partenza sprint degli emiliani, avanti dopo appena 3 minuti con Zanimacchia. Al 23’ è Zampano a raddoppiare, indirizzando definitivamente la gara. Nella ripresa la Juve Stabia prova a riaprirla e trova il gol con Mosti al 74’, ma non basta. Il Modena gestisce e porta a casa tre punti pesantissimi, rilanciando con forza le proprie ambizioni.
Pari che muove poco
Finisce 1-1 lo scontro diretto salvezza tra Reggiana e Avellino. Emiliani avanti al 5’ con Portanova, risposta irpina al 29’ con Enrici. Un punto a testa che consente a entrambe di salire a quota 29 (26 per la Reggiana), ma senza cambiare davvero gli equilibri nella zona calda. In vetta resta il Venezia a 56 punti, ma dietro la bagarre è apertissima: ogni turno può ridisegnare ambizioni e paure.
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
Reggiana-Avellino 1-1
5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 29
Mantova 26
Reggiana 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno
