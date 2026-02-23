Serie B, 26ª giornata: il Modena vola, pari salvezza tra Reggiana e Avellino

La 26ª giornata di Serie B si chiude con due sfide pesanti per la corsa playoff e per la zona calda della classifica. I riflettori erano puntati su Juve Stabia-Modena e Reggiana-Avellino, due gare che hanno dato risposte importanti.

Colpo Modena al Menti

Il Modena espugna il campo della Juve Stabia con un netto 2-0 e si porta a quota 43 punti, rafforzando la propria posizione in zona playoff. Partenza sprint degli emiliani, avanti dopo appena 3 minuti con Zanimacchia. Al 23’ è Zampano a raddoppiare, indirizzando definitivamente la gara. Nella ripresa la Juve Stabia prova a riaprirla e trova il gol con Mosti al 74’, ma non basta. Il Modena gestisce e porta a casa tre punti pesantissimi, rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Pari che muove poco

Finisce 1-1 lo scontro diretto salvezza tra Reggiana e Avellino. Emiliani avanti al 5’ con Portanova, risposta irpina al 29’ con Enrici. Un punto a testa che consente a entrambe di salire a quota 29 (26 per la Reggiana), ma senza cambiare davvero gli equilibri nella zona calda. In vetta resta il Venezia a 56 punti, ma dietro la bagarre è apertissima: ogni turno può ridisegnare ambizioni e paure.

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Reggiana-Avellino 1-1

5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 29

Mantova 26

Reggiana 26

Spezia 25

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno