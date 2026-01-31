Sassuolo, l'indizio di mercato lo dà il Marsiglia? De Zerbi non convoca né Garcia né Bakola

Il Sassuolo continua il pressing per il terzino sinistro Ulisses Garcia e l'esterno d'attacco Darryl Bakola, entrambi di proprietà del Marsiglia. I francesi stanno provando a sfoltire la propria rosa in queste ultime ore di mercato dopo essere usciti già dal maxi girone di Champions League e i due calciatori citati potrebbero fare le valige ed unirsi agli emiliani.

Un indizio si mercato, soprattutto per quanto riguarda Bakola, lo manda direttamente Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, infatti, ha appena reso noti i convocati che questo pomeriggio scenderanno in campo per affrontare il Paris Fc e all’appello mancano entrambi. Se però Garcia è ormai da tempo ai margini del club transalpino, avendo messo a referto finora solo sei presenze in tutte le competizioni, discorso diverso per il 18enne, spesso impiegato da De Zerbi a gara in corso.

Nelle prossime ore sono attese novità, ma il Sassuolo è pronto a regalarsi un doppio colpo dal Marsiglia. Garcia dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto; prestito secco invece la formula che dovrebbe riguardare Bakola.