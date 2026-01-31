Ultime chiamate per Pisa e Verona: la classifica fa paura, una vittoria può rimetterle in corsa

Non sarà proprio un'ultima ma spiaggia ma certamente un'occasione per riaprire i giochi in fondo alla classifica. Pisa e Verona cercano punti per cercare di rialzare la testa dopo le ultime amarezze. La squadra di Alberto Giardino aprirà questo sabato calcistico fra le mura amiche contro il Sassuolo dell'ex compagno di Nazionale Fabio Grosso mentre gli uomini di Paolo Zanetti se la vedranno in trasferta questa sera contro il Cagliari. Due scontri diretti, due partite delicate, due gare che non andranno sbagliate.

Tre punti nell'anno solare

Il 2026 dei nerazzurri era iniziato comunque con un risultato positivo. Un pareggio in casa del Genoa di Daniele De Rossi che aveva comunque lasciato un po' di amaro in bocca per come è arrivato. Successivamente è arrivata una sconfitta pesante contro il Como all'Arena Garibaldi e due pareggi consecutivi contro Udinese e Atalanta prima del capitombolo a San Siro contro l'Inter, 6-2 dopo lo 0-2 di vantaggio con doppietta di Moreo.

Due punti in cinque gare

Anche l'anno solare degli scaligeri era iniziato comunque con un 2-2 molto incoraggiante al "Maradona" contro il Napoli di Antonio Conte. Punto a cui hanno fatto seguito due sconfitte consecutive al "Bentegodi" contro Lazio e Bologna prima dello 0-0 dello "Zini" contro la Cremonese. L'ultimo ko in casa contro l'Udinese ha di fatto riaperto la ferita con il pubblico di casa che ha fischiato al termine del match.