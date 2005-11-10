Torino, Petrachi non molla Biondini: l'Empoli valuta il gioiello 8 milioni

Il Torino continua a guardare con interesse in casa Empoli e ha messo nel mirino uno dei giovani più promettenti della Serie B. Si tratta di Edoardo Biondini, centrocampista che non ha ancora compiuto 18 anni, ma che si è già ritagliato un ruolo importante nella squadra toscana: nove presenze nelle prime undici giornate, quasi tutte da titolare, con un rendimento convincente.

Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi lo segue da tempo e aveva già provato a portarlo a Torino nelle ultime ore del mercato estivo, senza però riuscire a trovare un accordo con l'Empoli. L'interesse non è mai venuto meno e gli osservatori del club continuano a monitorare il giocatore. L'edizione odierna di Tuttosport conferma l'anticipazione di TMW (LEGGI QUI), con il Torino che potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio, anche se l'ipotesi più probabile è che Biondini concluda la stagione in Toscana per poi trasferirsi in granata in vista della prossima annata, seguendo un percorso simile a quello di Alessio Cacciamani.

La trattativa, però, si è fatta più complicata. Biondini ha infatti rinnovato il contratto fino al 2029 e la valutazione è salita a circa 8 milioni di euro, contro i 4-5 milioni che sarebbero potuti bastare in estate. Petrachi proverà ad anticipare la concorrenza, ma molto dipenderà dalle risorse che Cairo metterà a disposizione. I buoni rapporti tra Torino ed Empoli, rafforzati dalle recenti operazioni di mercato tra i due club, potrebbero favorire il dialogo. Il presidente Fabrizio Corsi, però, sa di avere tra le mani un talento destinato a crescere e difficilmente farà sconti.