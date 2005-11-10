I terzini migliori d'Italia sono quasi tutti in Premier: 7 giocatori valgono 258 milioni

La Premier League da qualche anno a questa parte parla molto italiano, non mancano i nostri connazionali volati in direzione Inghilterra. Merito senz'altro del grande status acquisito dal massimo campionato d'Oltremanica ma pure dei ricchi contratti che i club di Premier sono in grado di garantire: oggi una vetrina del genere non esiste altrove. In particolare, il calcio inglese sembra affascinato dai nostri rappresentanti delle fasce difensive, dai terzini italiani.

I sette terzini italiani in Premier

Sono infatti ben 7 i terzini italiani che giocano in Premier League: osservando il campionario inglese, in sostanza, si può ammirare il meglio che può offrire l'Italia del calcio in quel ruolo. Il primo pensiero di molti sarà andato a Marco Palestra, nazionale azzurro che in estate ha diviso l'Italia tra chi ha approvato il suo trasferimento al Chelsea e chi lo avrebbe preferito ancora nello Stivale e accettare l'Inter. Non è però l'unico: il Chelsea quest'estate ha preso Honest Ahanor spendendo un bel po' di soldi anche per lui e mandandolo in prestito al Crystal Palace. Gioca anche centrale, ma sa fare il terzino e lì gioca. Vedi anche l'esempio di Riccardo Calafiori nell'Arsenal. E ancora, in nazionale si sta rivelando a tutti anche il talento di Michael Kayode, ex Fiorentina e punto fermo del Brentford. Hanno perso l'azzurro ma non per questo valgono poco anche Matteo Ruggeri, approdato in estate all'Aston Villa, e Destiny Udogie del Tottenham. Chiude la fila Nicolò Savona, prodotto del vivaio Juventus protagonista del Nottingham Forest.

Valore complessivo di quasi 260 milioni

Se non bastassero soltanto i nomi a restituire il parterre di terzini che vanta la Premier League, arrivano in soccorso anche le valutazioni di mercato. Secondo il portale Transfermarkt questa batteria di 7 giocatori ha un valore complessivo di 258 milioni di euro. Il più quotato è Calafiori (65), ma si difendono alla grande anche gli altri: Palestra vale 45 milioni, Ahanor e Kayode 40, Ruggeri 28, Udogie 25 e Savona 15.