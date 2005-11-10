L'ex arbitro Chiesa su Como-Venezia: "Ferrieri Caputi tratta in inganno, errore clamoroso al VAR"

L'ex arbitro Massimo Chiesa nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha analizzato alcuni episodi che hanno fatto discutere nella sfida fra Como e Venezia ed anche in Genoa-Milan e Venezia-Inter. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

Il VAR a volte sembra spento, poi però ci sono casi come Milla in Como-Venezia.

"Hanno spinto Ferrieri Caputi a togliere un rigore che c'era. Lei è stata tratta in inganno, ma da designatore mi sarei arrabbiato sia con Cosso - che era al VAR - che con lei. Che ci ha pensato e riflettuto prima di fischiare: con te che sei in campo mi arrabbio ancora di più se togli quel rigore. Errore clamoroso, anche se indotto. Maria Sole rappresenta un'eccellenza per il percorso internazionale che ha fatto e mi dispiace".

Pochi giorni prima c'era stato il caso del fallo di Carlos Augusto su Sohm in Venezia-Inter: per lei era fallo? E il VAR doveva intervenire?

"L'azione era fallosa, ma non doveva intervenire il VAR. Il protocollo prevede che tu possa richiamare l'arbitro al VAR per un rosso, non per un giallo".

Marcandalli invece era da cartellino rosso per il fallo su Rabiot, in Genoa-Milan?

"Per me va in impatto dinamico e con la gamba bassa, ho visto falli più brutti negli ultimi giorni e soprattutto in quel caso la decisione era anche soggettiva per la distanza dalla porta".

Altri appunti?

"Il tempo di gioco è aumentato ed è già un gran risultato. Era l'obiettivo di Casarin quando diventò designatore negli anni '90... Vedo molta più serenità verso i 'furbetti'. Poi l'uso del VAR è stato un abuso: fino allo scorso anno era praticamente la moviola in campo. Giusto usarlo poco, anzi io farei fare 3 chiamate per utilizzarlo: una per squadra ed una per l'arbitro. Più di 3 casi clamorosi è difficile che capitino".