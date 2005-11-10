Perri dal ritiro del Brasile: "Quella al Torino è un'esperienza molto bella, sono felice"

"Quella al Torino è un'esperienza molto bella e molto intensa. Sono al club da tre mesi e ho già vissuto tante cose belle, la città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo, sono davvero felice". Parla così il portiere del Torino, Lucas Perri, ai canali ufficiali della nazionale brasiliana raccontando il primo impatto con la realtà granata.

"È già il terzo club lontano dal Brasile"

"In ogni club in cui sono andato, in ogni paese in cui ho avuto l'opportunità di giocare, imparo a vivere in contesti calcistici diversi. In termini di cosa si aspetta il club, per ciò che si crede del calcio, per quello che si aspettano i tifosi di vedere. Quindi è un'altra esperienza e sono felice di viverla in un altro paese. È già il terzo club lontano dal Brasile in cui posso giocare ed è davvero un'esperienza che mi può arricchire ulteriormente come atleta", ha concluso l'estremo difensore granata impegnato in questa sosta con la propria nazionale.