Milan, il piano di Cardinale: "In futuro prenderemo top player, la nuova holding aiuterà"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il patron del Milan e di RedBird, Gerry Cardinale, ha parlato dell'importanza della nuova holding, Milan Sports & Entertainment e di come potrà aiutare il club a crescere anche sul mercato in entrata: "Quali sono i benefici che il Milan potrà ottenere dalla nascita di questa holding? La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo", le sue parole.

Le parole di Cardinale sul mercato del Milan

E ancora, Cardinale ha spiegato: "Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa".

Poi le frasi che possono far sperare i tifosi rossoneri: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: "Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo". Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".