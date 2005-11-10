Manchester United a lavoro verso la Roma: Patrick Dorgu è tornato in gruppo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 13:21Serie A
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02.11.2026 13:21Serie A
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Il Manchester United ha da poco concluso l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Champions League contro la Roma, gara in programma domani sera a Old Trafford. Il tecnico Michael Carrick ha riaccolto in gruppo l'ex Lecce Patrick Dorgu, giocatore reduce dai fastidi fisici accusati con la Danimarca durante la scorsa sosta per le nazionali.
Restano fuori invece gli altri giocatori infortunati, ovvero Marcus Rashford e Luke Shaw. Per le 14.30 italiane è invece prevista la conferenza stampa dell'allenatore dei Red Devils e di un giocatore della rosa.
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