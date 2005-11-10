Gli arbitri di Champions: Porto-Napoli a Oliver. Il norvegese Saggi dirigerà Lens-Como

La UEFA ha reso noti gli arbitri delle partite del mercoledì di Champions League, con Porto-Napoli che è stata affidata all'esperto Michael Oliver e a una squadra quasi interamente inglese, con Stuart Attwell al VAR. Il norvegese Rohit Saggi è invece il fischietto disegnato per Lens-Como, con Robert Schroder al VAR. Di seguito tutti i dettagli:

Le due designazioni

LENS-COMO

Arbitro: Rohit Saggi (Norvegia)

Assistenti: Anders Olav Dale (Norvegia) e Ole Andreas Haukasen (Norvegia)

Quarto uomo: Marius Hansen Grotta (Norvegia)

VAR: Robert Schroder (Germania)

AVAR: Bastian Dankert (Germania)

PORTO-NAPOLI

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Assistenti: Stuart Burt (Inghilterra) e James Mainwaring (Inghilterra)

Quarto uomo: Thomas Bramall (Inghilterra)

VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)

AVAR: Christian Dingert (Germania)