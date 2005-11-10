Atalanta in campo senza i nazionali: Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova a parte

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Atalanta in campo senza i nazionali: Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova a parteTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 17:22Serie A
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13.11.2026 17:22Serie A
Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà il big match con l'Inter del 22 novembre, valido per il 12° turno di Serie A. Il report sulla seduta odierna.
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Allenamento agli ordini di mister Maurizio Sarri oggi in casa Atalanta, ovviamente solo per i calciatori che non sono impegnati con le rispettive Nazionali. Per quanto riguarda gli infortunati, Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova hanno svolto palestra e lavoro individuale in campo. Per Hien, Pompei e Kossounou, invece, soltanto terapie e palestra.
Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà il big match casalingo con l'Inter del 22 novembre, valido per il 12° turno di Serie A. La Dea è attualmente dodicesima in classifica con 14 punti conquistati.
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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