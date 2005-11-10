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Il Como riparte subito e batte il Cagliari: a breve Fabregas in conferenzaLive TMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 17:27Serie A
autore Yvonne Alessandro
21.11.2026 17:27Serie A
Tutte le dichiarazioni e i pensieri dell'allenatore del Como dopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari alla dodicesima giornata di Serie A
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17.26 - Il Como non sbaglia, anzi si conferma inespugnabile il Sinigaglia in campionato: 2-0 al Cagliari alla dodicesima giornata di campionato. Cesc Fabregas, allenatore biancoblù, interverrà in conferenza stampa per esprimere le proprie considerazioni al termine della gara.
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