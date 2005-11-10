Non finisce la corsa del Modena che supera anche la Juve Stabia nella gara valevole per la 12^ giornata di serie BKT giocata questo pomeriggio al "Braglia". La squadra di Galloppa soffre, dimostrando di non essere in giornata ma comunque porta a casa il successo nella ripresa sfruttando le giocate dei suoi singoli. La punizione di Ambrosino e Bozhanaj servito da Montevago a testimonianza della profondità della rosa degli emiliani.

Le PAGELLE DEL MODENA

Chichizola 6 - Salvato dalla traversa in avvio sul velenoso sinistro di Maistro. Per il resto chiamato a svolgere un lavoro di ordinaria amministrazione con personalità e sicurezza.

Folino 6 - Va in difficoltà nei primi frangenti della partita sulla pressione alta portata dai campani. Non appare sempre preciso negli appoggi perdendo qualche pallone in uscita, cresce con il trascorrere del tempo

Adorni 6.5 - Toglie le castagne dal fuoco in alcuni frangenti della gara, soprattutto nel primo tempo vincendo duelli con Di Nardo.

Nieling 6.5 - Si apre spesso in costruzione facendo partire l’azione dei gialloblù con qualità. Efficace in fase di non possesso con alcune chiusure precise sventando pericoli

Imputato 5.5 - Va a corrente alternata mettendo sul piatto della bilancia la sua qualità di puntare i diretti avversari. Talvolta pecca di imprecisione al momento di dettare il passaggio per i compagni.

Dal 87’ Olzer s.v

Bianco 6 - Rimane spesso imbrigliato nella ragnatela costruita dalla Juve Stabia. Nella seconda parte riesce a tratti ad uscirne dando meno punti di riferimento agli avversari.

Dal 87’ Odera s.v

Brugman 7 - L’unica pecca sulla sua prestazione il cartellino giallo in pieno recupero. Per il resto dirige le operazioni in mezzo al campo dando ritmi e tempi delle giocate, non sbaglia quasi mai un appoggio.

Santoro 6 - Maggiormente efficaci i suoi inserimenti nella ripresa. Nei primi 45 minuti viene neutralizzato dai centrocampisti campani.

Azzi 6.5 - Una costante spina nel fianco della retroguardia ospite. Le sue sgroppate mettono in difficoltà sistematica il reparto arretrato della Juve Stabia. Esce dopo aver dato tutto.

Dal 65’ Bozhanaj 7 - Entra con il piglio giusto prendendosi la soddisfazione di segnare dopo due anni.

Ambrosino 7.5- La punizione con cui sblocca il risultato merita il classico prezzo del biglietto. Una ciliegina sulla torta in una prestazione straordinaria, cuce gioco tra centrocampo e attacco facendo vedere le “streghe” a Douglas e Ricciardi.

Dal 87’ Bacchin s.v

Belotti 5.5 - Prestazione al di sotto del suo standard ma generosa come sempre. Procura la punizione da cui nasce il gol del vantaggio. Sotto porta appare poco lucido sprecando due occasioni

Dal 73’ Montevago 6 - Entra nell’azione del 2-0 dimostrando di essere mentalmente pronto a dare il suo apporto.

Allenatore: Galloppa 6.5 - Vincere partite come queste sono segnali incoraggianti per il Modena. Non è stata la miglior partita sul piano tecnico della produzione offensiva, ma i gialloblù l'hanno portata a casa puntando sulla voglia, cuore e alzando i ritmi nella seconda frazione. Da segnalare l'ottimo impatto di Bozhanaj e Montevago.

PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vukovic 6.5 Incolpevole sui due gol del Modena per il resto si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Maggioni 5 - Soffre dannatamente i cambi di passo prima di Azzi e poi

di Bozhanaj. Costretto a rimanere basso per provare a limitare gli attacchi avversari ma non è sufficiente per limitarli

Bettella 6 Prestazione sufficiente al centro della difesa dove riesce a disinnescare gli attacchi avversari. Nel finale la stanchezza prevale, costretto a finire la partita in sofferenza per un problema fisixo

Bellich 6 - Guida la retroguardia in maniera autorevole, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda parte della gara va in sofferenza quando gli emiliani alzano il livello tecnico e i loro ritmi.

Douglas 5 - Ambrosino lo mette sistematicamente in difficoltà vincendo tutti i duelli. Non riesce quasi mai a limitare il talentuoso attaccante del Modena. De Giorgio lo toglie all’intervallo.

Dal 46’ Ricciardi

Karic 6.5 - Fino a quando rimane in campo le “Vespe” tengono botta nella zona nevralgica del campo. L’ex Entella da sostanza e fosforo nelle due fasi, spesso vincente la pressione portata sugli avversari.

Dal 64’ Kumi 5.5 - Fatica ad entrare mentalmente in partita. Perde i duelli con i centrocampisti avversari non cambiando ritmo quando servirebbe.

Artioli 6 - Efficace a tratti a fare filtro ed un efficace supporto in fase di non possesso. Propositivo in costruzione, poi nella ripresa è costretto ad abbassarsi occupandosi quasi esclusivamente della fase di non possesso.

Pierobon 5.5 - Incide poco in avanti se si esclude qualche incursione in avvio di partita. Anche lui si deve dedicare maggiormente alla copertura.

Maistro 6 - Parte bene facendo venire i brividi alla difesa del Modena. Un suo velenoso sinistro viene respinto dalla traversa. Poi cala alla distanza nei secondi 45 minuti

Dal 64’ Candellone 5.5 Si fa vedere poco non soltanto per suoi demeriti nel periodo in cui viene schierato

Di Nardo 5 - Da registrare solo un colpo di testa alto per il resto appare avulso della partita. Perde sistematicamente tutti i duelli con i difensori del Modena.

Dal 79’ Caccavo s.v-

Sibilli 5- Praticamente impalpabile anche quando la Juve Stabia si fa vedere in avanti nel primo tempo.

Dal 78’ Piscopo s.v

Allenatore: De Giorgio 6 Paga l'atteggiamento troppo rinunciatario della seconda frazione. Da capire quanto voluto o determinato dalla pressione avversaria. E' piaciuta la squadra nella prima frazione per coraggio e personalità e la capacità di mantenersi compatta concedendo poco ad una compagine come il Modena