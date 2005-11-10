Il centrocampista del Parma Vincent Sierro ha parlato a DAZN pochi minuti prima del match contro la Roma: “Credo che sono venuto per questo a Parma: per dare esperienza e parlare molto fuori e dentro dal campo. Aiuto i miei compagni a prendere le decisioni giuste ed è quello che provo a fare. Provo anche a dare tranquillità. La squadra mi ha aiutato molto, è stato più facile integrarmi così”.