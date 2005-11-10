Modena, Olzer: "L'abbiamo preparata meno sul campo. Il Padova è in difficoltà"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:55Serie B
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29.11.2026 14:55Serie B
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Giacomo Olzer, centrocampista del Modena, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida casalinga contro il Padova: "L'abbiamo preparata come al solito, meno sul campo per via degli impegni. Sappiamo che il Padova è in difficoltà, ma faremo di tutto per portarla a casa".
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