Padova, Calabro: "Vittoria dedicata a Ruzzante. Mentalità giusta in campo, su Giunti..."

Ecco le dichiarazioni di mister Antonio Calabro dopo la vittoria del suo Padova davanti ai propri tifosi contro il Sudtirol come riportato da Trivenetogoal: “Complimenti alla squadra, ho apprezzato parecchio l’atteggiamento e nel carattere, mi è piaciuto anche l'insistenza della squadra che ha fatto il secondo goal. Dobbiamo lavorare ma i ragazzi hanno capito che ci si deve mettere a disposizione del compagno e della squadra: stasera c'è stato un lavoro in più anche sul piano tattico. Vorrei dedicare la vittoria a Ferruccio Ruzzante che so che è stato un tifoso importante del Padova".

Sul cambio tattico, il tecnico ha risposto così, chiudendo anche sull'assist-man del match Giunti: "Cambiare sistema di gioco e preparare una gara così dopo pochi giorni non era semplice: oggi ho rischiato e abbiamo optato per un cambio nel sistema di gioco, per evitare gli stessi errori. Ieri avevo annunciato che era la mia responsabilità se questi giocatori non si esprimevano, ora non vuol dire che abbiamo risolto i problemi, ma dobbiamo continuare così con umiltà e rabbia, questa è la mentalità giusta. Iniziamo a parlare di squadra, non ci deve più essere differenza tra vecchia e nuova guardia perchè stiamo affrontando un campionato difficile. I fischi dei tifosi nelle partite all'Euganeo ci ha portati a prendere delle responsabilità per riportare il pubblico dalla nostra parte. C’è da lavorare, c’è da fare tanto, bisogna stare attenti dietro, bisogna fare degli step in più, oggi siamo stati aggressivi poi abbiamo iniziato a fare le cose a metà ed e lì che il Sudtirol ha preso campo. La porta inviolata è un buon segnale, però dobbiamo andare avanti. Giunti è un giovane importantissimo, in precedenza non aveva un ruolo così importante, ma grazie alla sua disponibilità sta facendo bene".