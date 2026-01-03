Padova, Giunti e Vlasic i nomi per il centrocampo. Smentiti i nomi di Bellemo e Touré
Il Padova è alla caccia di un rinforzo in mezzo al campo e punta con decisione al classe 2005 Giovanni Giunti del Perugia per il quale però ancora non c’è un accordo economico fra le due società. I biancoscudati infatti non hanno intenzione di andare oltre 300mila euro per il suo cartellino, mentre gli umbri non vogliono scendere sotto il mezzo milione di euro.
Le parti tratteranno nelle prossime settimane per trovare un punto di incontro, ma intanto vengono smentite le voci su altri profili accostati al club patavino. Come si legge su Padovasport.tv non trovano conferme né la pista che porta a Moussa Touré della Sambebedettese, né quella che porta ad Alessandro Bellemo della Sampdoria.
Sullo sfondo resta invece sempre il nome di Aljosa Vasic del Palermo, che rappresenterebbe un ritorno essendo cresciuto con la maglia biancorossa del Padova, ma il club siciliano non avrebbe intenzione di privarsene per il momento anche per una questione di liste.