Ardon Jashari ha affiancato Ruben Amorim in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del quinto turno di League Phase con l'Olympiacos di Europa League. Il centrocampista del Milan ha parlato delle sue ambizioni e prospettive di crescita, dopo una prima stagione da appena 9 partite titolari a causa della concorrenza con Samuele Ricci e Luka Modric. Quest'anno, invece, 7 gare dal primo minuto tra tutte le competizioni e altrettante da subentrante - per 666 minuti trascorsi in campo - con l'aspirazione di prendersi la rivincita personale e dimostrare il proprio valore.

Un "ruolo" diverso

"Nel passato, dove ho già giocato, avevo un ruolo centrale in squadra, o nell'undici iniziale", ha sottolineato Jashari. "Quindi giocavo sempre. Penso che con il Milan devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre, ed è una cosa che non ho sviluppato in passato. Spero che in un momento spero di essere così decisivo anche nel Milan".

In cosa può fare meglio

"Buona domanda. So che posso fare molto meglio", ha risposto il mediano elvetico. "Penso che adesso la gara contro il Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare. Sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di me, così che club, allenatore e tifosi possano vedere cosa sono in grado fare".