L'Inter la sblocca al 57': Sucic ancora perfetto dal dischetto, Stoccarda sotto 1-0
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Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:15Serie A
autore Alessio Del Lungo
25.11.2026 22:15Serie A
Il centrocampista guarda negli occhi Saimen e poi mette la palla al centro della porta, non lasciandogli scampo. È 1-0 a San Siro.
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Al 55' l'arbitro assegna un calcio di rigore per l'Inter per un tocco di mano di Vagnoman su cross di Dimarco: dal dischetto va Petar Sucic, che al 57' sblocca l'incontro, mettendo la sfera al centro della porta e ingannando Saimen, che si tuffa alla sua destra.Stoccarda sotto 1-0.
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