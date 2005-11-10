Al Martelli è festa biancorossa. Un Mantova sul velluto si sbarazza dell'Arezzo grazie alle reti di Spinaccè nel primo tempo, Kouda e Bragantini nella ripresa. La squadra di Modesto torna a vincere dopo diversi passi falsi e fa un grande balzo in avanti, stazionandosi in quarta posizione. Sempre più invischiato l'Arezzo di Bucchi.

LE PAGELLE DEL MANTOVA

Bardi 6 - In una gara in cui ha tutto da rimetterci, è richiamato sull'attenti dal destro di Tavernelli, per poi tornare ad appisolarsi.

Tomasevic 6,5 - Segue a ruota l'uomo in marcatura. Dà un'alternativa in avanti con la torre per Bragantini e proponendosi perfino sul tre a zero.

Cella 6 - Il cambio di valutazione sulla sanzione fa si che ci sia anche la prossima. In questa non corre alcun rischio.

Castellini 6 - Il primo sussulto del match è il suo. Con il piede che ha, non è un caso essere uno dei migliori assist-man della squadra.

Radaelli 6 - Contenitivo. Senza grossi spunti, ma fa buona guardia su Righetti, più offensivo. Dal 57' Del Lungo 6 - Esattamente come il sostituto.

Trimboli 6 - In mezzo ai corridori, serve qualcuno che dia maggior equilibrio. Non è sinonimo di staticità; affatto: soffia la sfera nell'area opposta quando ormai la gara è già archiviata.

Kouda 8 - Break a spezzare in due il centrocampo dell'Arezzo per poi servire il compagno, a segno. Tocco geniale per Spinaccè e glaciale dagli undici metri per il primo rigore in carriera.

Benaissa 7 - Un pendolino sulla corsia mancina. Il tema è lo stesso: profondità e pallone a rimorchio, generando di fatto il gol del tre a zero. Dal 86' Kospo s.v.

Bragantini 8 - Ha una marcia in più. Spartisce la palma di migliore in campo con Kouda, trascinando i suoi a suon di gol e giocate. Dal 79' Cajazzo s.v.

Ruocco 5,5 - Stenta a entrare in partita, complice l'eccessiva euforia del suo compagno di reparto. Porta pressione e strappa la sfera a Nunziante, ma poi lo grazia. Dal 57' Ignacchiti 6 - Entra con determinazione, seppur non vada sopra le righe.

Spinaccè 7,5 - Prima titolarità da incorniciare. Risponde presente fin da subito stappando la partita, per poi procurarsi il penalty del doppio vantaggio. Dal 86' Vlahovic s.v.

Allenatore: Modesto 7 - Il suo Mantova torna a vincere e lo fa in grande stile. Azzecca la scelta di Spinaccè dal 1' e mantiene il controllo di una gara quasi mai messa in discussione.

LE PAGELLE DELL'AREZZO

Nunziante 5 - Se la parata a inizio gara su Castellini poteva influire in positivo, ecco che nella ripresa ne combina di ogni. Il portiere si sa essere ricordato per le sviste.

Renzi 5,5 - Partita ordinata fino a quando Benaissa non decide di alzare i giri del motore.

Gilli 5,5 - Concede troppo spazio a Spinaccè, che poi fa tutto il resto.

Coppolaro 6,5 - Se vi state chiedendo il perchè con i tre gol presi abbia un giudizio così alto basta andare a vedere i due salvataggi sulla linea.

Righetti 5 - Propositivo in avanti e perfino pericoloso. In fase difensiva, però, Bragantini lo salta di netto.

Sala 6 - S'invola e regala al compagno un cioccolatino solo da scartare. Una bella sgroppata offensiva in una gara in cui è richiamato alla corsa indietro.

Iaccarino 6 - La conclusione nel finale solo per il gesto tecnico avrebbe meritato un esito diverso.

Leone 5 - Chissà che partita avremmo assistito se non si fosse divorato il gol del momentaneo pareggio nel primo tempo. Sarebbe stato poi rivisto per un presunto offside, seppur l'errore rimanga. In compenso, bel tracciante per il taglio di Righetti. Dal 69' Ionita 5,5 - Forse sarebbe stato più funzionale dal 1'. Entra nervoso e inutile alla causa.

Pattarello 5 - Impalpabile. Mai uno spunto, niente di niente. Dal 69' Cianci 6 - Si porta a casa la pagnotta, in maniera striminzita.

Cerri 6 - Sempre spalle alla porta, ma cuce in maniera perfetta e distribuisce lateralmente. La dimostrazione di come un attaccante possa fare bene senza trovare per forza la rete, in questo caso manco una conclusione. Dal 62' Mancuso 5,5 - Poco presente, la manovra non lo aiuta.

Tavernelli 5,5 - Il primo, nonché unico, tiro nello specchio dell'Arezzo è il suo, costringendo Bardi ad appellarsi ai guantoni. Troppo poco.

Allenatore: Bucchi 5 - Il suo Arezzo è in piena crisi. Diverse scelte di formazione errate, fattesi sentire alla distanza, non tanto nel primo tempo.