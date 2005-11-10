Cagliari, seduta in vista del Milan: Winks, Mina e altri due parzialmente in gruppo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:30Serie A
autore Simone Bernabei
25.11.2026 22:30Serie A
Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista del Milan con 4 importanti giocatori che hanno lavorato parzialmente in gruppo
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Cagliari di mister Pisacane è tornato in campo in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan in programma lunedì 20 novembre. Questo il report della società sarda:
"La squadra è scesa in campo al CRAI Sport Center per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato, la sfida dell’Unipol Domus contro il Milan, posticipo della 13ª giornata di Serie A in programma lunedì 30 novembre.
La seduta è iniziata con alcune esercitazioni dedicate alla tecnica, seguite da una sessione di possesso palla e da una partita giocata su spazi ridotti. Michel Adopo, Paul Mendy, Yerry Mina ed Harry Winks hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra.
Domani, giovedì 26, nuova seduta di allenamento al mattino".
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