Ufficiale Porte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli

Porte girevoli in casa Giugliano. Come anticipato il club campano ha ceduto al Teramo in Serie D l'attaccante classe '98 Njambe e annunciato l'acquisto del classe 2002 Volpe dal Monopoli. Questi i due comunicati della società gialloblù:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Catanzaro 1929 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante classe 2002, Giovanni Volpe.

Protagonista con la maglia del Potenza dalla stagione 2019/2020 fino alla 2023/2024. Con i rossoblù ha totalizzato in cinque anni 129 presenze e due qualificazioni ai playoff promozione in Serie B. Nel 2024/2025 il trasferimento al Catanzaro in serie cadetta, prima del passaggio a gennaio all’Audace Cerignola. Con i pugliesi centra 20 presenze complessive, 4 gol e il secondo posto nel Girone C di Serie C. Nella prima parte della stagione in corso ha vestito la maglia del Monopoli totalizzando 11 presenze e 2 gol",

"La società Giugliano Calcio 1928, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Teramo Calcio 1913, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Moussadja Njambe.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali".