Cisse: "Siamo al Milan, dobbiamo guardare a tutte le competizioni allo stesso modo"

Ha sbloccato la gara di Marassi Alphadjo Cisse. Il centrocampista del Milan, autore del gol dell'1-0, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine del match del "Ferraris":

Che sogni ti porti a Coverciano?

"Il sogno l’ho già realizzato - riporta Milannews.it -. Dico di mostrare le mie qualità, di giocare ovviamente. Sarà un grande orgoglio ovviamente".

Non sappiamo sempre dove metterti nel campetto della formazione, ma sappiamo che a fine partita spesso bisogna scrivere il tuo nome nel tabellino.

"Come faccio non so dirtelo, spero di farvelo scrivere tante altre volte. Ma l’importante - al Milan soprattutto - è di portare a casa i 3 punti. Oggi l’abbiamo fatto e sono contento di questo".

Com’è stata questa settimana? Euforia derby, poi la delusione in Europa League…

"Partite come giovedì ci aiutano a crescere. Sabato e oggi siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Possiamo fare male a tante squadre, siamo il Milan. Portare a casa i tre punti è la cosa più importante".

Dopo la sosta darete la giusta importanza anche all’Europa League?

"Siamo al Milan, dobbiamo guardare a tutte le competizioni allo stesso modo. Non penso sia giusto trascurare una competizione o l’altra. Siamo al Milan, vincere è la cosa più importante in tutte le competizioni e cercheremo di farlo".