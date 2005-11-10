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Torino, nuovo esodo dal Filadelfia: Abate saluterà più di una squadra intera

Emanuele Pastorella
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Emanuele Pastorella
Oggi alle 08:00Serie A
09.11.2026 08:00Serie A
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Sono 15 i granata convocati dalle rispettive Nazionali: Abate dovrà rinunciare a una parte importante della rosa durante la sosta del campionato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo esodo dal Filadelfia, il centro sportivo granata si svuoterà anche per questa pausa. Sono 15 i calciatori del Torino che lasceranno temporaneamente il gruppo di Ignazio Abate per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. La sosta del campionato vedrà quindi diversi granata impegnati tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e partite amichevoli, con lo staff tecnico che dovrà organizzare gli allenamenti al Filadelfia senza una parte consistente della rosa. Tra i convocati figurano gli scozzesi Adams e Patterson, attesi dalla doppia sfida di Nations League contro Macedonia del Nord e Svizzera. Proprio la partita contro gli elvetici, in programma lunedì 16 novembre, potrebbe regalare un incrocio tutto granata, con Cömert e Rodriguez dall'altra parte del campo. La presenza di quest'ultimo, tuttavia, resta in dubbio: il difensore è stato inserito nella lista della Svizzera per gli impegni contro Slovenia e Scozia, ma dovrà prima essere valutato dallo staff medico. Nelle ultime due settimane è rimasto ai box per infortunio e non è ancora tornato a disposizione di Abate. Anche Perri partirà per raggiungere la propria selezione: il portiere brasiliano sarà impegnato nelle amichevoli contro Giappone e Singapore.

L'elenco degli assenti comprende inoltre Ismajli, convocato dall'Albania per le gare contro Finlandia e Bielorussia, Vlasic, che risponderà alla chiamata della Croazia per gli appuntamenti con Inghilterra e Repubblica Ceca, e Gineitis, atteso con la Lituania per l'amichevole contro il Suriname e la sfida di Nations League con il Liechtenstein. Torna a vestire la maglia della propria Nazionale anche Belghali, chiamato dall'Algeria per il doppio confronto con il Togo valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Nella stessa competizione sarà protagonista Coco, impegnato con la Guinea Equatoriale nelle due partite contro lo Zimbabwe.

Nutrita anche la rappresentanza granata nelle selezioni giovanili italiane. Il commissario tecnico Baldini ha convocato nuovamente Mascardi e Comuzzo, ai quali si aggiunge questa volta Cacciamani, al posto di Fortini, ancora fermo per infortunio. Per l'Under 21 azzurra sono in programma due amichevoli contro Francia e Belgio. Con la Turchia Under 21 ci sarà invece Ilkhan, atteso dalle sfide contro la Repubblica Ceca. Infine, Siviero raggiungerà ancora l'Under 20 di Nunziata, che nella Elite League affronterà Portogallo e Svizzera.

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