Udinese, spesi almeno 30 milioni nel mercato. Eppure è ultima in classifica da sola

A settembre 2024, con Kosta Runjaic, l'Udinese era prima in classifica. Dopo tredici anni dall'ultima formazione di Francesco Guidolin che aveva comandato la testa del campionato. Ora è dall'altra parte, sorpassata anche dal Venezia di Davide Nicola. Considerando che entrambe le formazioni hanno cambiato l'allenatore, per ora la bilancia pesa più per l'ex Cremonese che per Paolo Zanetti, ora costretto a due settimane di calvario.

Diversi colpi in estate

Eppure in estate i Pozzo non si sono di certo tirati indietro per investire, soprattutto nei riscatto. Come quello di Nicolò Zaniolo, convocato da Roberto Mancini. Oppure Zanoli dal Napoli, Gueye dal Metz. Oppure Unai Gomez dall'Athletic di Bilbao, oppure Vojvoda dal Como, Mrozek dal Lech Poznan e infine Lazar Jovanovic dallo Stoccarda. Più di 30 milioni e l'idea di non cedere più di Atta e Kristensen, rispettivamente a Fiorentina e Atalanta, dove non stanno facendo benissimo. Più l'arrivo di Alaba per rinforzare la difesa e che è durato una sola partita.

Dal 1994-95 in A

Negli ultimi quindici anni ci sono stati momenti bui per i bianconeri, mai che hanno portato alla retrocessione seppur sfiorata in un paio di circostanze. Ora sembra che il tunnel imboccato non sia facile da attraversare, per ritrovarne la luce.