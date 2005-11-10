Sei giocatori del Frosinone sono già uomini mercato: la lista e tutte le richieste

La sconfitta contro il Cagliari non intacca certo la straordinaria stagione che sta vivendo il Frosinone ma è chiaramente un avviso affisso sulle menti del club ciociaro: mai cullarsi sulle onde dell'entusiasmo, la Serie A è un campionato pericolosissimo e non mancano i precedenti di società capaci prima di volare e poi di diventare Icaro. Chiedere alla Cremonese di Davide Nicola per saperne di più o, anni indietro, alla Fiorentina che dalla vetta sprofondò fino alla retrocessione.

Quante richieste sul mercato

Piedi per terra e concretezza, il club frusinate è comunque anche una società che sta avendo numerosi interessi per i propri giocatori. Ricapitoliamo, uno dopo l'altro, i gioielli più ricercati sul mercato della formazione di Massimiliano Alvini.

Giorgi Kvernadze L'esterno georgiano avrà un rinnovo cinque volte più importante di quello attuale, poi sarà tempo di mercato. In Serie A il Napoli e la Roma sono le più interessate, all'estero dal Monaco al Crystal Palace, dal Borussia Dortmund all'Hull City c'è già la fila per lui.

Lorenzo Palmisani La stagione della vita. Tanto da guadagnarsi già interessi da mezza Serie A: la Juventus lo ha messo nel mirino, chissà che a gennaio non provi già a bloccarlo per l'estate. Poi l'Atalanta e l'Inter ma pure Milan e Napoli hanno preso informazioni. Sarà un uomo mercato.

Antonio Raimondo Il Bologna se lo godrà o farà cassa? Addio prestiti, la punta o tornerà in Emilia in estate o lo venderà. Juventus e Inter sono già pronte.

Faris Ghedjemis Averlo tenuto in estate è il manifesto delle ambizioni della nuova proprietà di Clara Vista. Per le prossime sessioni ci sono club dalla Francia e da mezza Europa sulle sue tracce.

Giacomo Calò Stagione da protagonista assoluto, gli sta mancando la ciliegina della Nazionale ma è chiaro che lo standard della Serie A sia raggiunto. Tanti club si stanno già informando.

Gabriele Calvani Come per Raimondo, nel suo caso se lo godrà il Genoa. Sarà una tappa di passaggio per andare subito altrove o crescerà per un'annata ancora alla casa madre?