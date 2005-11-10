Italia U21, Vavassori influenzato. Resta fra i convocati, ma Baldini chiama Mannini
Tommaso Maschio
Dopo Simone D’Uffizi dell’Ascoli, il tecnico dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha deciso di chiamare un altro esterno come Mattia Mannini, classe 2006 del Benevento, per le due amichevoli che gli Azzurrini giocheranno nel corso di questa pausa. Per il calciatore scuola Roma si tratta della seconda convocazione dopo quella del giugno scorso quando in panchina sedeva Carmine Nunziata.
La stagione di Mannini
Per il giocatore si tratta di una gioia inattesa visto che in questo avvio di stagione non ha trovato pochissimo spazio in giallorosso sotto la gestione di Antonio Floro Flores. Mannini infatti in queste prime undici giornate è sceso in campo solo nella ripresa della sfida vinta contro l’Hellas Verona a metà settembre per 16 minuti complessivi. Per il resto l’esterno destro è sempre rimasto seduto in panchina ad assistere alle prestazioni dei suoi compagni.