Hellas Verona, continua il 'mistero' Suslov: si allena con la nazionale slovacca

Si infittisce il mistero attorno alle condizioni fisiche di Tomas Suslov. Il fantasista infatti ha risposto alla convocazione della sua Slovacchia nonostante sia attualmente fermo per infortunio come comunicato dell’Hellas Verona a fine ottobre in una nota dove si leggeva che il classe 2002 aveva “subito una lesione di medio grado al bicipite femorale destro”.

Suslov si allena con la Slovacchia

Come si vede nelle foto pubblicate sui canali social da parte della Slovacchia, Suslov si sta allenando, in palestra, con i compagni agli ordini del ct Vladimir Weiss e al momento sembra dunque improbabile che il giocatore faccia rientro a Verona prima del previsto con lo staff medico della Nazionale che lo vorrà monitorare molto da vicino. Suslov dunque potrebbe essere impiegato nelle ultime due gare della fase a gironi di Nations League contro Far Oer (13 novembre) e Kazakistan (16 novembre).

Più in campo con la nazionale che con il club

In questo primo scorcio di stagione il fantasista classe 2002 ha collezionato le stesse presenze con la maglia dell’Hellas e della Slovacchia anche se il minutaggio è molto diverse: se in gialloblù infatti sono appena 152 i minuti giocati con ben sei gare saltate e viste dalla tribuna, con la maglia dei Sokoli Suslov ha giocato sempre da titolare, segnando un gol e fornendo un assist, restando in campo per 90’ in tre occasioni e per 82’ nella quarta gara della scorsa pausa per le nazionali (352 minuti complessivi). Dati e numeri che saltano agli occhi e aprono interrogativi sulla gestione del centrocampista offensivo che in Nazionale sembra riuscire a mettersi alle spalle i problemi che lo funestano quando invece indossa la maglia degli scaligeri.