Serie A, la Top 11 dell'11ª giornata: Caprile uomo copertina. Thuram guida l'attacco

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Serie A, la Top 11 dell'11ª giornata: Caprile uomo copertina. Thuram guida l'attaccoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 20:08Serie A
Cagliari e Roma sono le squadre più rappresentate nella formazione ideale dell'ultimo turno di campionato
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Top 11 dell'11ª giornata di Serie A che ha in Elia Caprile l'uomo copertina. Il portiere del Cagliari è stato straordinario nella partita contro il Frosinone, garantendo i tre punti ai sardi e mantenendo la porta inviolata. Rossoblù che hanno in squadra anche Michel Adopo, autore del gol decisivo. Nove le squadre rappresentate in questo 4-3-3 scelto dalla redazione:
Elia Caprile - (Cagliari) 8
Djed Spence - (Inter) 7
Gleison Bremer - (Juventus) 7
Mario Hermoso - (Roma) 7.5
Nuno Tavares - (Lazio) 7
Kike Pérez - (Venezia) 7.5
Michel Adopo - (Cagliari) 7.5
Rodrigo Mora - (Roma) 7
Christian Pulisic - (Milan) 7
Marcus Thuram - (Inter) 7.5
Alieu Njie - (Fiorentina) 7
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