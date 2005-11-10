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Serie A, la Top 11 dell'11ª giornata: Caprile uomo copertina. Thuram guida l'attacco

Focus TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:08Serie A
09.11.2026 20:08Serie A
Fonti preferite
Cagliari e Roma sono le squadre più rappresentate nella formazione ideale dell'ultimo turno di campionato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Top 11 dell'11ª giornata di Serie A che ha in Elia Caprile l'uomo copertina. Il portiere del Cagliari è stato straordinario nella partita contro il Frosinone, garantendo i tre punti ai sardi e mantenendo la porta inviolata. Rossoblù che hanno in squadra anche Michel Adopo, autore del gol decisivo. Nove le squadre rappresentate in questo 4-3-3 scelto dalla redazione:

Elia Caprile - (Cagliari) 8

Djed Spence - (Inter) 7
Gleison Bremer - (Juventus) 7
Mario Hermoso - (Roma) 7.5
Nuno Tavares - (Lazio) 7

Kike Pérez - (Venezia) 7.5
Michel Adopo - (Cagliari) 7.5
Rodrigo Mora - (Roma) 7

Christian Pulisic - (Milan) 7
Marcus Thuram - (Inter) 7.5
Alieu Njie - (Fiorentina) 7

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