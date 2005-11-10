Chivu torna a Parma: "Questa città merita palcoscenici importanti, che emozione essere qui"

Nella giornata di lunedì 9 novembre si è tenuta a Parma, presso il Teatro Regio, la 48^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, uno degli appuntamenti più significativi della tradizione sportiva e culturale della città emiliana. Premiato anche Cristian Chivu, ex allenatore dei ducali e ora titolare della panchina dell'Inter: "Tornare a Parma è un’emozione pura, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Mi sono fatto mia questa città per la responsabilità e per quello che volevo dare. Volevo ringraziare a modo mio, essere professionista e professionale per cercare di dare tutto me stesso raggiungere l’obiettivo. Una città come Parma e una squadra come il Parma merita dei palcoscenici importanti”.

Chivu ricorda così la sua esperienza in terra ducale: “Sono arrivato a Parma con entusiasmo e grato per la fiducia che la società mi aveva dato. Anche con tanta responsabilità per quello che era l’obiettivo. Direi che è andata bene: con lavoro, compattezza e umiltà abbiamo fatto un grande lavoro”, le parole raccolte da ParmaLive.com.