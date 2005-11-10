Lazio in testa a novembre, un miracolo di Gattuso. Milan e Juve barcollano ma non mollano

Chi l'avrebbe mai detto? La Lazio in testa al campionato alla sosta di novembre sarebbe stato qualcosa di impronosticabile per chiunque, invece la squadra di Gattuso guarda tutti dall'alto in basso. Un terzo di stagione da favola per i biancocelesti, leader della classifica dopo il pareggio in casa di un Napoli che invece continua a cercare certezze. Allegri nel post partita si è messo sulla difensiva e ha parlato di una squadra, la sua, che ancora è in corsa su tutti i fronti.

La sosta darà modo al tecnico livornese e a tutti i suoi colleghi di lavorare bene per migliorare i risultati, come sta cercando di fare il Milan. Amorim continua a mostrare una formazione dai due volti, uno costante in campionato e uno poco efficiente in Europa. A Genova per i rossoneri è arrivata una vittoria sofferta, mentre alla Juventus non è riuscito il colpo a Firenze, e anche per Spalletti sarà una pausa Nazionali propedeutica a oliare al meglio i meccanismi. Ne parliamo nel TMW News di oggi, ecco la puntata: