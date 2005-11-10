Barella: "Pio Esposito e Bonny hanno avuto la febbre. Il cambio modulo qualcosa ha tolto"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan: "Sicuramente paghiamo degli errori. A parte la punizione che è un bel gol... Come ho detto in interviste precedenti, anche dopo partite vinte, l'approccio è una cosa che al momento non ci sta riuscendo al meglio, per non dire male. Dobbiamo crescere in questo, farci un esame e migliorare. Poi quando magari troviamo un gol e ci sblocchiamo, dominiamo la partita".

Come mai non vincete mai i derby?

"Ce ne sono stati in cui abbiamo giocato molto bene, altri in cui abbiamo giocato male... Siamo un po' altalenanti nelle prestazioni nei derby: dobbiamo guardarci in faccia, a prescindere, è campionato e ogni partita vale 3 punti. Per l'entusiasmo e continuare nella striscia positiva, oggi dovevamo fare meglio".

Il cambio modulo ha inciso in negativo?

"Sicuramente eravamo in emergenza, Bonny ha avuto la febbre e anche Pio in settimana ce l'aveva. Il non avere cambi in panchina in attacco ha condizionato le scelte del mister, questo forse ci ha tolto qualcosa e abbiamo faticato a ingranare all'inizio. Poi abbiamo capito un po' troppo tardi che gli uomini tra le linee potevano farci la differenza: diciamo che non eravamo rodati su questo modulo, ma a prescindere è l'atteggiamento che conta".