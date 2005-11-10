Moreira abbatte l'Inter nel derby: "Assolutamente la mia notte più bella finora al Milan"

Sono Pulisic e Moreira due dei protagonisti della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Entrambi presenti nel tabellino dei marcatori nel 3-1 finale in favore dei rossoneri, hanno raccontato le proprie emozioni a caldo ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post gara:

"Sono molto contento per la partita - sottolinea Moreira - c'è stato un ottimo lavoro da parte di tutti, abbiamo lottato. Si riapre il discorso scudetto? Dobbiamo rimanere concentrati, siamo solo all'inizio stagione e ci sono tante partite da giocare. La mia notte più bella finora al Milan? Sì, assolutamente".