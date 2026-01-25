Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0

Non è l’esordio sperato per il Padova dell’era Banzato. Al Druso di Bolzano i biancoscudati cadono con un netto 3-0 contro un Südtirol più solido, intenso e concreto. La squadra di Castori centra la terza vittoria consecutiva, aggancia il Padova a quota 25 punti e conferma il momento positivo con una prestazione autoritaria.

Il match si indirizza già nel primo tempo, dominato dai padroni di casa sul piano fisico e dell’aggressività. Le reti di Merkaj e Pecorino sono la fotografia di uno strapotere atletico che mette in difficoltà la retroguardia veneta. Nella ripresa il Padova prova a reagire, costruisce qualche occasione, ma senza la necessaria efficacia sotto porta. A chiudere i conti ci pensa Casiraghi dal dischetto, rendendo ancora più amaro il pomeriggio nevoso di Bolzano.

Per il Padova è il secondo ko consecutivo dopo quello interno con il Mantova. Un avvio di gara disastroso nei primi 45 minuti, con Sorrentino costretto a tenere a galla la squadra, non può essere compensato da un secondo tempo appena sufficiente. La classifica resta rassicurante, ma i segnali d’allarme sono evidenti. Dal mercato serviranno rinforzi mirati: un difensore e un centrocampista di struttura appaiono indispensabili per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia tutt’altro che semplice. La missione salvezza è ancora lontana.

LE FORMAZIONI DI PARTENZA

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. All.: Castori

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Perrotta; Barreca, Fusi, Harder, Varas, Capelli; Bortolussi, Lasagna. All.: Andreoletti.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26' Artistico

Sudtirol – Padova 3-0

28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi

Catanzaro - Sampdoria 0-0 - In corso

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 31*

Carrarese 29

Empoli 27

Padova 25

Sudtirol 25

Avellino 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Pescara 14

*una gara in meno