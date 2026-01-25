Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0
Non è l’esordio sperato per il Padova dell’era Banzato. Al Druso di Bolzano i biancoscudati cadono con un netto 3-0 contro un Südtirol più solido, intenso e concreto. La squadra di Castori centra la terza vittoria consecutiva, aggancia il Padova a quota 25 punti e conferma il momento positivo con una prestazione autoritaria.
Il match si indirizza già nel primo tempo, dominato dai padroni di casa sul piano fisico e dell’aggressività. Le reti di Merkaj e Pecorino sono la fotografia di uno strapotere atletico che mette in difficoltà la retroguardia veneta. Nella ripresa il Padova prova a reagire, costruisce qualche occasione, ma senza la necessaria efficacia sotto porta. A chiudere i conti ci pensa Casiraghi dal dischetto, rendendo ancora più amaro il pomeriggio nevoso di Bolzano.
Per il Padova è il secondo ko consecutivo dopo quello interno con il Mantova. Un avvio di gara disastroso nei primi 45 minuti, con Sorrentino costretto a tenere a galla la squadra, non può essere compensato da un secondo tempo appena sufficiente. La classifica resta rassicurante, ma i segnali d’allarme sono evidenti. Dal mercato serviranno rinforzi mirati: un difensore e un centrocampista di struttura appaiono indispensabili per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia tutt’altro che semplice. La missione salvezza è ancora lontana.
LE FORMAZIONI DI PARTENZA
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. All.: Castori
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Perrotta; Barreca, Fusi, Harder, Varas, Capelli; Bortolussi, Lasagna. All.: Andreoletti.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Sudtirol – Padova 3-0
28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi
Catanzaro - Sampdoria 0-0 - In corso
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29
Empoli 27
Padova 25
Sudtirol 25
Avellino 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno