Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 20ª giornata di campionato
La ventesima giornata di Serie B ha rimescolato le carte in testa alla classifica: Monza e Frosinone hanno pareggiato lo scontro diretto, ne ha approfittato il Venezia che ha battuto 3-1 il Catanzaro e si è portato a un punto dalla vetta, occupata dai ciociari. Bene anche il Palermo, che batte 1-0 lo Spezia e tiene il passo delle prime della classe. Nella zona salvezza importante successo del Mantova, sconfitte invece per Spezia, Bari e Pescara.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:ù
Il punto sulla B: Frosinone primo da solo, crisi per Bari, Spezia e Sampdoria
La top 11 della 20ª giornata di B: Shpendi trascina il Cesena, brilla Busio a Venezia
Serie B, i migliori giocatori dopo la 20ª giornata: Busio sul podio con due del Frosinone
Serie B, i migliori portieri dopo la 20ª giornata: Joronen sempre davanti a Klinsmann
Serie B, i migliori difensori dopo la 20ª giornata: Tiritiello si riprende la vetta
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 20ª giornata: Calò alle spalle di Busio
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 20ª giornata: Ghedjemis continua a volare
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 20ª giornata: Alvini tallonato da Mignani
