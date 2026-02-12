Ufficiale L'Inghilterra blinda Thomas Tuchel: il CT ha prolungato il contratto di altro due anni

Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto per guidare la nazionale maggiore maschile dell’Inghilterra fino a UEFA EURO 2028, che si disputerà nel Regno Unito e in Irlanda. Dopo aver condotto i Three Lions, rimasti imbattuti, a una qualificazione da record per il prossimo Mondiale FIFA in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, Tuchel ha accettato di prolungare la sua permanenza come commissario tecnico per altri due anni.

L’Inghilterra non ha subito neanche un gol durante la campagna di qualificazione, segnandone 20, ed è stabilmente tra le prime cinque nazionali del ranking mondiale da sette anni e mezzo. Anche lo staff tecnico di Tuchel – Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer e James Melbourne – ha firmato nuovi contratti fino all’estate del 2028.

Gli accordi garantiranno chiarezza e massima concentrazione sul campo per la nazionale inglese in vista del Mondiale estivo. Inoltre, assicureranno continuità per gli impegni di alto livello in UEFA Nations League, che seguiranno quasi immediatamente a settembre: il sorteggio si terrà oggi (giovedì 12 febbraio) a Bruxelles.

Tra poco più di un anno, poi, l’Inghilterra inizierà il percorso di qualificazione verso uno storico Campionato Europeo in casa, che culminerà con la finale a Wembley Stadium.

Thomas Tuchel ha dichiarato: “Sono molto felice e orgoglioso di prolungare la mia esperienza con l’Inghilterra. Non è un segreto che abbia amato ogni minuto trascorso finora a lavorare con i miei giocatori e con il mio staff, e non vedo l’ora di guidarli al Mondiale. È un’opportunità straordinaria e faremo tutto il possibile per rendere orgoglioso il Paese.

“Ho ricevuto un enorme sostegno da parte di Mark, di tutti i colleghi della FA e dei tifosi ovunque sia andato, e non ho avuto alcun dubbio quando mi è stato chiesto di continuare in questo lavoro da sogno. EURO 2028 sarà un torneo molto speciale e, da allenatore, non c’è niente di più grande che competere con i migliori sul palcoscenico più importante possibile”.

Il CEO della FA, Mark Bullingham, ha aggiunto: “Sono felicissimo che Thomas abbia scelto di restare con noi fino a EURO 2028. Era la persona giusta quando si è unito a noi per la campagna mondiale e ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione durante le qualificazioni. Sappiamo che i giocatori sono completamente al suo fianco e l’unità del gruppo è evidente a tutti. Non c’è candidato migliore nel calcio mondiale. Con la sua esperienza nelle grandi partite, la sua competenza e la sua passione, offre alla squadra le migliori possibilità di successo – quest’estate e in occasione di un Europeo irripetibile ospitato in casa tra due anni.

In Thomas, Anthony e nel resto dello staff abbiamo una combinazione perfetta tra competenze inglesi e esperienza internazionale. La loro attenzione è totalmente rivolta a fare il meglio possibile quest’estate e, assicurandoci il loro futuro fino al 2028 con largo anticipo, abbiamo eliminato qualsiasi potenziale distrazione legata ai rinnovi contrattuali durante il torneo”.

Tuchel ha iniziato il suo incarico come commissario tecnico dell’Inghilterra con un contratto di 18 mesi nel gennaio 2025, dopo aver conquistato numerosi trofei con club come Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. In particolare, ha guidato il club londinese alla vittoria della Champions League e del Mondiale per Club, venendo premiato nel 2021 come miglior allenatore dell’anno da UEFA e FIFA per il suo straordinario lavoro nel calcio inglese.