Serie B, gli arbitri della 14ª giornata: Samp-Cremo a Massa, Palermo-Benevento a Crezzini
Claudia Marrone
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si giocherà in turno infrasettimanale, tra sabato 28 e lunedì 30 novembre.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
ASCOLI – VIRTUS ENTELLA
Fabio Maresca di Napoli
Ricci - Grasso
IV Ufficiale: G. Sacchi
Var: Maggioni (on site Stadio Del Duca Ascoli)
Avar: Del Giovane (on site Stadio Del Duca Ascoli)
CARRARESE – JUVE STABIA
Ermanno Feliciani di Teramo
Regatteri - Boato
IV Ufficiale: Di Mario
Var: Santoro
Avar: Rutella
EMPOLI – HELLAS VERONA
Francesco Fourneau di Roma
Cortese - Zezza
IV Ufficiale: Turrini
Var: Piccinini
Avar: Paganessi
VICENZA - CESENA
Luca Pairetto di Nichelino
Mokhtar - Luciani
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Gariglio (on site Stadio Menti Vicenza)
Avar: Ghersini (on site Stadio Menti Vicenza)
PALERMO - BENEVENTO
Valerio Crezzini di Siena
M. Rossi - Gentile
IV Ufficiale: Allegretta
Var: Volpi
Avar: Sozza
MODENA - PADOVA
Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco
Colarossi – El Filali
IV Ufficiale: Poli
Var: Sozza
Avar: Di Paolo
SUDTIROL - MANTOVA
Dario Madonia di Palermo
Imperiale - Chiavaroli
IV Ufficiale: Mazzoni
Var: Rutella
Avar: Gariglio
SAMPDORIA - CREMONESE
Davide Massa di Imperia
Vecchi - Lauri
IV Ufficiale: Galipò
Var: Dionisi
Avar: Piccinini
AREZZO - PISA
Luca Zufferli di Udine
Bahri - Politi
IV Ufficiale: Di Loreto
Var: Massimi (on site Stadio Città di Arezzo)
Avar: Del Giovane (on site Stadio Città di Arezzo)
CATANZARO - AVELLINO
Matteo Marchetti di Ostia Lido
Palermo - Monaco
IV Ufficiale: Totaro
Var: Ghersini
Avar: Maggioni