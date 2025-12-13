Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Vittoria in rimonta per il Cesena che ha battuto per 3-2 il Mantova. Il primo tempo si era concluso con il vantaggio ospite firmato da un rigore di Ruocco e da una rete di Artioli. Nel finale di primo tempo Shpendi riapre la partita e fa da preludio alla rimonta nella ripresa. In avvio di secondo tempo un autogol di Castellini firma il pari, poi Frabotta al 78’ sigla il gol del definitivo 3-2.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54’ aut. Castellini, 78’ Frabotta (C).
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31*
Cesena 30*
Venezia 29*
Palermo 29*
Modena 29*
Catanzaro 25*
Juve Stabia 22*
Padova 21*
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20 *
Carrarese 16
Bari 16*
Südtirol 15*
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14*
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.