Lazio, l'entusiasmo dei tifosi è clamoroso: esodo di oltre 10 mila persone al Mapei Stadium

La Lazio di Gennaro Gattuso vola e i tifosi, nonostante il perdurare della protesta all'Olimpico contro la proprietà di Claudio Lotito, hanno raggiunto picchi di entusiasmo che non si respiravano da anni. Normale, con la squadra al primo posto a pari merito con l'Inter dopo 8 giornate, con 7 vittorie e nessuna sconfitta.

E così, nei mesi in cui il tifo organizzato non entra all'Olimpico, fa notizia l'esodo previsto per quest'oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo. Per una partita infrasettimanale di martedì, alle ore 18.30, nell'impianto neroverde saranno presenti oltre 10 mila tifosi biancocelesti. Ovviamente esaurito il settore ospiti da 4 mila posti, la maggior parte del tifo si sistemerà negli altri spicchi dello stadio. E per una volta, anche la Lazio avrà quasi l'impressione di giocare fra le mura amiche.