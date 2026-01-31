Genoa, dalla rimonta alla mazzata. Il Secolo XIX: "Rigore al 100', la Lazio vince 3-2"

"Genoa, dalla rimonta alla mazzata. Rigore al 100', la Lazio vince 3-2" scrive oggi Il Secolo XIX in prima pagina. Il Var e i falli di mano la fanno da padroni in un Olimpico deserto: tre rigori assegnati dopo review e match deciso all’ultimo secondo. Doppio vantaggio della Lazio, poi la rimonta dei rossoblù con Malinovskyi e Vitinha prima del gol decisivo di Cataldi al 100' minuto su rigore.

Il derby ligure - "Ecco Samp-Spezia: derby di fuoco tra campo e mercato". Sampdoria e Spezia si sfidano oggi in un derby delicatissimo, due mesi dopo il successo dei bianchi al Picco. In gioco ci sono punti pesanti in chiave salvezza, per due squadre profondamente ridisegnate dal mercato di riparazione: 8 innesti per la Samp, 7 per lo Spezia.