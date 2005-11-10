Serie B, 9ª giornata: i risultati della sera. Modena e Ascoli si mettono in scia al Palermo
Luca Bargellini
Si chiude la prima parte del programma della nona giornata di Serie B con una serata densa di gol ed emozioni. Dopo l'1-1 con il quale si è concluso il match delle 19 fra Benevento e Catanzaro sono andate in archivio quattro vittorie interne, ovvero quelle dell'Ascoli sulla Sampdoria, del Cesena sull'Empoli e del Padova sul Sudtirol. Successi, questa volta esterni, invece, della Cremonese a Mantova e del Modena a Vicenza. Pareggio 1-1, infine, fra Virtus Entella e Avellino.
Gli infortuni della serata
Serata complicata anche sul fronte infortuni. Nella Cremonese hanno dovuto lasciare il campo Vogliacco, uscito dopo appena 13 minuti, e Pezzella, fuori al 61'. Due cambi forzati anche per il Modena: out Zampano al 36' e Caso al 55', per il quale si ipotizza un problema al ginocchio. Nel Catanzaro è stato costretto a fermarsi Federico Di Francesco, entrato al 59' e uscito al 79'. Nella Sampdoria, infine, Di Pardo ha lasciato il campo al 90+4'.
Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE B - 9ª GIORNATA
Benevento-Catanzaro 1-0
51' rig. Salvemini
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo, 83' aut. Abildgaard
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti
Vicenza-Modena 1-2
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 22*
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 14*
Padova 13
Sudtirol 13
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Arezzo 10*
Vicenza 9
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Juve Stabia 8°*
Empoli 7
Carrarese 7*
Sampdoria 5
Catanzaro 5
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva