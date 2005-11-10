Serie B, 9ª giornata: i risultati della sera. Modena e Ascoli si mettono in scia al Palermo

Si chiude la prima parte del programma della nona giornata di Serie B con una serata densa di gol ed emozioni. Dopo l'1-1 con il quale si è concluso il match delle 19 fra Benevento e Catanzaro sono andate in archivio quattro vittorie interne, ovvero quelle dell'Ascoli sulla Sampdoria, del Cesena sull'Empoli e del Padova sul Sudtirol. Successi, questa volta esterni, invece, della Cremonese a Mantova e del Modena a Vicenza. Pareggio 1-1, infine, fra Virtus Entella e Avellino.

Gli infortuni della serata

Serata complicata anche sul fronte infortuni. Nella Cremonese hanno dovuto lasciare il campo Vogliacco, uscito dopo appena 13 minuti, e Pezzella, fuori al 61'. Due cambi forzati anche per il Modena: out Zampano al 36' e Caso al 55', per il quale si ipotizza un problema al ginocchio. Nel Catanzaro è stato costretto a fermarsi Federico Di Francesco, entrato al 59' e uscito al 79'. Nella Sampdoria, infine, Di Pardo ha lasciato il campo al 90+4'.

Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-0

51' rig. Salvemini

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo, 83' aut. Abildgaard

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti

Vicenza-Modena 1-2

13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00 - Pisa-Palermo

Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo

Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 14*

Padova 13

Sudtirol 13

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Arezzo 10*

Vicenza 9

Hellas Verona 9*

Cremonese 9

Juve Stabia 8°*

Empoli 7

Carrarese 7*

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* una gara in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva