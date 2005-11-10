Ranocchia sulla Juventus: "Guardate come entra Zhegrova: manca la materia prima"

Dagli studi di "Pressing", su Canale 5, si parla del pareggio della Juventus al Franchi, contro la Fiorentina. L'ex difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato così dei bianconeri: "Manca la materia prima, Spalletti è fuori e si può anche arrabbiare o prendere Cabal per il colletto... ma non c'è materia prima. Oggi è entrato Zhegrova... con tutto il rispetto: non parlo della tecnica, ma dell'atteggiamento".

Le parole di Ranocchia sulla Juventus

Ranocchia ha poi sottolineato: "Per giocare per la Juventus devi avere personalità. Quando ci sono decisioni da prendere, le devi prendere. Quando devi fare un intervento. Quando devi prendere per il collo uno, lo devi prendere. I contrasti...".

Sul mancato rigore dato alla Juventus per tocco di braccio di Joao Mario: "Questo è un fallo di mano in area di rigore, perché non devi richiamare l'arbitro al VAR? Non è un contrasto fra due giocatori dove possiamo parlare della valutazione del campo o dell'intensità che vede lui". Poi sull'annullamento del 3-2 della Fiorentina: "Il gol annullato a Dragusin? Se non avesse spinto Bremer, per me Bremer non avrebbe nemmeno preso la palla, guardate quanto è avanti rispetto a dove arriva la palla. Per me non ce l'avrebbe fatta a prendere la palla".