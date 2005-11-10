Carlos Augusto tra i migliori contro il Como: "Posso ancora crescere, i compagni mi aiutano"

Intervistato da Inter Tv, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha analizzato la vittoria per 2-0 contro il Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del brasiliano, tra i migliori in campo ieri a San Siro.

Le parole di Carlos Augusto

Sulla vittoria per 2-0 col Como: "Devo ringraziare i miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento per il momento che sto vivendo ora, sono in fiducia e sappiamo che quando c’è la fiducia a volte le voce girano meglio. Ho 27 anni, ho tante cose da migliorare ma ho compagni straordinari che mi aiutano. Devo continuare così per aiutare l’Inter che è la cosa più importante".

Sulla gara di ieri sera: "Loro hanno grande qualità, abbiamo cercato di giocare più aggressivi per togliergli palla e spazio. Abbiamo sofferto un po’ a inizio stagione, ma in queste partite abbiamo fatto bene anche grazie ai centrocampisti e agli attaccanti. Tutti devono lavorare bene insieme per fare una grande partita".

Sulla vittoria prima della sosta: "È stato un mese molto complicato, ci sono state nove partite, ma abbiamo dimostrato di saper fare sempre il nostro lavoro. Ci sono stati questi momenti anche negli anni scorsi, a novembre torneremo e possiamo dare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi".