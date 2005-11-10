Varela non è stato un colpo di fortuna per il Monza, che usa un sistema codificato per scovare talenti da valorizzare: lo rende noto Repubblica, che ha indagato il metodo di reclutamento del club brianzolo, che fa largo uso di algoritmi. Alla base c’è un software, sviluppato dall’ad Baldissoni e dal suo gruppo di lavoro – di cui faceva parte Francesco Vallone, oggi coordinatore dell’area tecnica in Brianza – ai tempi della Roma. Hanno iniziato a metterlo a punto nel 2011, poi lo hanno affinato e migliorato.

Oggi la piattaforma monitora in tempo reale oltre 60mila calciatori di tutto il mondo, guardando sia alle serie principali sia a quelle minori. Non mette insieme solo statistiche: valuta e combina i dati atletici dei giocatori e le loro qualità. Un esempio: evidenzia il tipo di giocata che viene fatta in un determinato contesto e zona di campo, la capacità di incidere nei momenti delicati della partita (ha un peso diverso segnare l’1-0 o il 4-0). Somma una serie di dati e permette pure la comparazione con altri profili.

La situazione di Varela

Negli ultimi cinquant’anni, solo Montella e Milito avevano raggiunto la doppia cifra così rapidamente all’esordio in Serie A. Pensare che nell’ultimo campionato portoghese, con il Gil Vicente, aveva segnato appena 6 gol. Lui figlio d’arte, cresciuto tra Sporting, Paok e Benfica, che per due volte ha sfidato in campo il papà Fernando difensore. Il Monza lo ha preso dal Benfica per appena 2 milioni più 1,5 di bonus e il 20% della futura rivendita. Il club di Lisbona si è riservato il diritto di pareggiare eventuali offerte.