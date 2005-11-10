Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Stoccarda, si prepara a vivere una serata speciale in occasione della sfida di Champions League tra le due squadre. L'ex centravanti, oggi opinionista per ESPN negli Stati Uniti, ha parlato anche del figlio Jonathan, portiere del Cesena, in un'intervista concessa a Repubblica.

Per chi farà il tifo questa sera?

"Per entrambe le squadre. L'Inter mi ha cambiato la vita, mentre a Stoccarda i tifosi mi sono stati molto vicini dopo l'incidente di mio figlio Jonathan. Ad aprile, nella partita contro il Palermo, si è fratturato una vertebra in uno scontro di gioco. Ero in ospedale e, quando ho visto lo striscione che gli avevano dedicato, mi sono messo a piangere".

Come sta Jonathan?

"Fa avanti e indietro con l'America per curarsi. Si allena e corre, ma non può ancora tuffarsi. Ad aprile prossimo gli toglieranno le viti".