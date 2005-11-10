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Empoli, Andreoletti a rischio esonero: Castori avanza, testa a testa con DionigiTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 12:35Serie B
autore Daniel Uccellieri
25.11.2026 12:35Serie B
Andreoletti a rischio dopo il ko di Benevento: aumentano le quotazioni di Castori, testa a testa con Dionigi.
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Sono ore concitate in casa Empoli. Dopo il pesantissimo ko subito ieri sera in casa del Benevento, con i toscani ultimi in classifica in Serie B, il tecnico Matteo Andreoletti è a forte rischio esonero. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva del club toscano, ma intanto prosegue il casting per la panchina: come raccolto da TMW sono un aumento le quotazioni di Fabrizio Castori, decano degli allenatori reduce dall'esperienza al SudTirol. Si profila un testa a testa con Davide Dionigi, mentre sono in calo le quotazioni di Moreno Longo. Sullo sfondo resta anche l'ex Catanzaro Giorgio Gorgone.
Fonte: Ha collaborato Alessio Del Lungo
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